وكيل جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” النخيفي “

حسن الجعفري(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بمحافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي خالد بن محمد النخيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في منطقة نجران بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.