برنامج التأهيل والإحلال يعلن وظائف شاغرة للسائقين بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة للرجال، بمسمى “ سائق نقل ثقيل/ سائق شاحنة ” ، وذلك للعمل في شركة “ محجوب ” بمحافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادات الثانوية العامة، ويشترط وجود رخصة نقل ثقيل، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 11 نوفمبر 2017م.

وأوضح أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلاً اضغط (هنـــــــــــــــــــا).