الشيخ فهم بن سالم بن دريميح في ذمة الله

سعيد العجل(صدى):

أنتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأربعاء الشيخ فهم بن سالم بن دريميح شيخ قبيلة الشرمان وأمير السالميه بالجله ، وستتم الصلاة عليه في جامع الملك خالد بأم الحمام بعد صلاة ظهر غداً الخميس .

والفقيد هو أحد الرجال المشهود لهم بالخير وعمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبان إمارته لمنطقة الرياض ، كما أنه داعية وخطيب ومأذون انكحة .

وسيتم أستقبال العزاء في منزل الأسرة بمدينة الرياض وعلى الجوال ابنه الكبير الشيخ عبدالسلام بن فهم 0505447060 ، أو ابنه سلمان 0506417071 .