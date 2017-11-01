كشف تفاصيل قرار هيكلة قطاع توزيع المياه في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدأ أعمالها في دمج قطاع توزيع المياه تحت إدارة واحدة؛ لتولي مهام الإشراف عليه وإدارته من قِبل شركة المياه الوطنية، وذلك من خلال هيكلة المناطق إقليميًّا، واستقطاب الكفاءات المهنية لإدارة المرحلة، وتعيين رؤساء تشغيليين لقيادة التحول بهدف رفع تنافسية الخدمة والكفاءة الإدارية والتشغيلية.

وجاءت الاتفاقية الموقعة إنفاذًا للأمر السامي الكريم بتاريخ 12 / 11 / 1438هـ، القاضي بالموافقة على تولي الشركة مهام الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق السعودية وإدارته تمهيدًا لتخصيصه – وفقًا للأحكام المنظمة لذلك – بهدف تطويره.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن هيكلة قطاع توزيع المياه تنبثق من وجود مركز رئيسي في العاصمة الرياض، يتفرع منه ستة قطاعات تشغيلية في الوقت الحالي، هي:

قطاع مدن المنطقتين الوسطى والغربية برئاسة المهندس فيليب باركر، والمنطقة الجنوبية برئاسة المهندس يزيد آل عايض، وتضم مناطق (جازان، نجران، الباحة وعسير)، والمنطقة الشمالية برئاسة المهندس إبراهيم صالح الرقيبة، وتضم مناطق الحدود الشمالية والشمالية الغربية، وهي (الجوف، القصيم، حائل، المدينة المنورة وتبوك).

وأوضح أن عملية إشراف الشركة على القطاع هي البداية الحقيقية والفعلية لتأكيد تخصيص القطاع، والعمل على أسس تجارية، لافتًا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، وجاهزية المناطق لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية.