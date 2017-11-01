بالفيديو.. تحطم طائرة هليكوبتر هندية ومقتل 7 أشخاص

نيودلهي(صدى):

تحطمت طائرة هليكوبتر التابعة للجيش الهندي، على جبال شرقي الهند، وتتسبب بمقتل 7 أشخاص، بسبب تشابك خيوط المظلة بالمروحة الخلفية للطائرة، مما جعلها تفقد توازنها وبدأت تهبط إلى أسفل بسرعة، حاول الطيار السيطرة عليها، دون جدوى، لتسقط مشتعلة.

وكانت المروحية تطير على ارتفاع 17 ألف قدم، فوق المنطقة الجبلية القريبة من التبت، وهي تحمل المؤن والوقود لقوات الجيش الهندي في المواقع الجبلية، وتقوم بإسقاطها للقوات، وبالفعل أسقطت المروحية أول شحنة والثانية، لكن مع إسقاط الثالثة علقت خيوط المظلة بمروحة ذيل الطائرة وتسببت بالحادث.