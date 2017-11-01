بالصور.. ضبط مصنع للخمور تديره عمالة وافدة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نجحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة، من ضبط مصنعاً للخمور والمسكرات تديره شبكة من العمالة الوافدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أنه ورد بلاغًا عن وجود مصنع للخمور.

وعلى الفور نسقت مع الشرطة وتوجهت قوة مشتركة للموقع وقامت بإتلاف 31 جالوناً سعة الواحد منها 250 لتراً و350 قارورة مليئة بالخمور المصنعة محلياً.