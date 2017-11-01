القادسية يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على التعاون

طلال الغامدي(صدى):

قاد البرازيلي إيلتون، فريق القادسية لاستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المراحل الخمس الماضية ببطولة دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفوز على ضيفه التعاون في المرحلة التاسعة للمسابقة اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد القادسية، الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، إلى 12 نقطة في المركز السابع.

فيما تجمد رصيد التعاون، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 11 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.