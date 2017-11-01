بدء المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مدارس المنطقة بآلية التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام الدراسي الجاري .

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي آل عواض ، أنه تم فتح الترشيح اعتبارا من يوم السابع والعشرين من شهر محرم المنصرم، وسيغلق الترشيح الذاتي يوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني المقبل ولإدارات الموهوبين في الأول من شهر ربيع الثاني المقبل ، فيما سيتم التسجيل في برنامج قياس في الأول من شهر ربيع الأول المقبل ، ويغلق في السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر المقبل .

وأضاف آل عواض : سيتم تطبيق اختبارات مقياس موهبة يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر جمادى الأولى المقبل ، وإعلان درجات الطلاب يوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة المقبل ، وتم تحديد يوم السابع عشر من شهر رجب المقبل موعدا لتوزيع الطلاب المقبولين على البرامج المختلفة ، داعيا الراغبين في معرفة المزيد عن المشرع إلى زيارة موقع إدارة الموهوبين من خلال الرابط : http://mohob.net/?page_id=1908.

يذكر أن من أبرز أهداف المشروع بناء جيل علمي ، يمتلك مواهب في عدة مجالات تسهم في بناء الوطن .