نجاح استبدال مفصل طفلة بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

اجرى مستشفى السعودي الالماني بعسير عملية قد تكون من العمليات النادرة لطفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات حيث تعاني من مرض الانيميا المنجلية الذي ادى الى نقص التروية برأس عظمة الفخذ مما ادى الى انهيار في راس الفخذ وتاكل كامل للمفصل مما جعلتها مقعدة الحركة وملازمة للفراش لمدة اربعة اشهر ..

وتم الاتفاق على تغيير المفصل حيث قام المستشفى بتشكيل فريق برئاسة رئيس قسم جراحة العظام ورئيس وحدة المفاصل الدكتور وليد الشعفي لمتابعة الحالة واجراء العملية حيث تم طلب مفصل خاص وحديث يتناسب مع صغر سن المريضة .

وقد تم تركيب مفصل من السراميك عالي المقاومة للتاكل ليعيش لفترة طويلة.

وبفضل من الله نجحت العملية التى تعتبر من العمليات النادرة حول العالم في هذا السن .

وقد خرجت المريضة من المستشفى تمشى على قدميها .