الموهوبون السعوديون يحققون (6) مراكز متقدمة في جائزة الشباب العربي المتميز

محمد بن طحيطح(صدى):

حقق ستة طلبة سعوديون ستة مراكز متقدمة من أصل 36 تنافس عليها 77 موهوباً وموهوبة في جائزة الشباب العربي المتميز في عامها الحادي عشر، التي أعلن نتيجتها مجلس الشباب العربي للتنمية تحت رعاية جامعة الدول العربية، يوم 6 صفر 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر 2017م.

وفاز طلبة وخريجو وخريجات (موهبة) بخمس جوائز من الست جوائز التي فاز بها الطلبة السعوديون، في مجالات (الاختراع والابتكار، العمل التطوعي، ريادة الأعمال، وغيرها من المجالات).

وكانت الطالبة فاطمة عبدالمنعم الشيخ قد حصلت على المركز الأول في مجال البحث العلمي، وتصدرت المملكة بثلاثة مراكز في مجال الابتكار والاختراع؛ هي: المركز الثاني للطالبة ريما عبدالله طارد الدوسري، والمركز الثالث للطالب سعيد بن عبدالله بن عائض الزهراني، فيما نالت مها رجاء غزاي العتيبي المركز الرابع، كما حقق خريج (موهبة) أويس بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن كنسارة المركز الثاني في مجال ريادة الأعمال.

يذكر أن طلبة وخريجي (موهبة) رشحتهم المؤسسة للجائزة بناءً على تميزهم في الكثير من المسابقات والبرامج التي شاركوا فيها برعاية (موهبة).