رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر الرياض

عادل الحربي(صدى):

غادر فخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا الرياض مساء اليوم بعد زيارة للمملكة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي – الوزير المرافق – وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا جديع بن زبن الهذال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي وسفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فخروشيف ومندوب من المراسم الملكية.