مدرب بروسيا دورتموند يرد علي انتقادات طريقة لعبه الدفاعية
لقي المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، بيتر بوس، العديد من الانتقادات المتواصلة حول نهجه التكتيكي، والتي توالت عليه من عددٍ كبيرٍ من المحللين الرياضيين المهتمين بأمور الدوري الألماني ” البوندسليغا ” .
وقال المدرب بيتر بوس في تصريحات نقلتها فضائية (DW) الألمانية: ” كل نهج تكتيكي معرض للفشل في حال لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح”، وتابع “علينا أن نحكم طريقتنا في اللعب ” .
ورد بوس على منتقديه، وكان من بينهم المحلل الرياضي، واللاعب السابق توماس شترونس، الذي دعاه قبل أسبوع خلال برنامج في قناة ” شبورت 1 ” الألمانية لتعزيز وسط الملعب والدفاع، أنَّ فريقه بحاجة فقط للمزيد من الوقت لاستيعاب أسلوبه، مشددًا على أنَّ هذا النوع من ” الإخفاقات هو ما يدفع عادة إلى الأمام ” .
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