مدرب بروسيا دورتموند يرد علي انتقادات طريقة لعبه الدفاعية

ماجد محمد(صدى):

لقي المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، بيتر بوس، العديد من الانتقادات المتواصلة حول نهجه التكتيكي، والتي توالت عليه من عددٍ كبيرٍ من المحللين الرياضيين المهتمين بأمور الدوري الألماني ” البوندسليغا ” .

وقال المدرب بيتر بوس في تصريحات نقلتها فضائية (DW) الألمانية: ” كل نهج تكتيكي معرض للفشل في حال لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح”، وتابع “علينا أن نحكم طريقتنا في اللعب ” .

ورد بوس على منتقديه، وكان من بينهم المحلل الرياضي، واللاعب السابق توماس شترونس، الذي دعاه قبل أسبوع خلال برنامج في قناة ” شبورت 1 ” الألمانية لتعزيز وسط الملعب والدفاع، أنَّ فريقه بحاجة فقط للمزيد من الوقت لاستيعاب أسلوبه، مشددًا على أنَّ هذا النوع من ” الإخفاقات هو ما يدفع عادة إلى الأمام ” .