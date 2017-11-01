بالصور.. زيارة أطفال مركز الجمعية بمكة المكرمة لـ ” كيدزينيا الترفيهي “

حسين العلي(صدى):

نظم مركز جمعية الاطفال المعوقين بمكة المكرمة زيارة تعليمية / ترفيهية لــ ( كيدزينيا ) بحضور 20 طفل و طفلة و 20 / مرافقة و 2 مشرفتين .

وكان في استقبال الاطفال القائمين علي المركز ، الذين قاموا بدورهم بإعطاء الأطفال فكرة عن كيدز ينيا وأهدافه التربوية و السلوكية وتوزيع بطاقات تعريفية ومبالغ مالية ، ثم تم توزيع الاطفال علي مجموعات وإشراكهم مع الاطفال العادين في المهن المختلفة ، حيث تمرس الأطفال على عدة مهن هامة كمهنة الصحفي ، والطباخ ، مصففة الشعر ، و الطبيب ، وصانع العطور، وبائع المواد الغذائية ، ولاعب الكرة .

وأوضحت مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة أ.سلاف حجازي : بأن الهدف من هذه الرحلات هو إكساب الأطفال خبرة تعليمية هامة لتطبيقها في الحياة المدرسية،وفي الحياة الاجتماعية ومع عائلتهم. وبهذه الطريقة فهم يعززون مهارات التواصل، ويستخدمون المعلومات المكتسبة في البيئة التعليمية ويطورون قدراتهم الحركية، في بيئة آمنة ومريحة مدعمة، ومُشرَف عليها من قبل طاقم عمل مدرب. كما نهدف الى تقريب الأطفال أكثر إلى العالم المهني لتسلط الضوء على أهمية هذه الأدوار بالنسبة للمجتمع.

وقـد قامت جميع المعلمات بمشـاركة الأطفال في البرامج المعـدة ، ومساعدتهـم في فهم الأدوار الموكله لهم ، مما ادخل الفرح و السرور على قلوب الأطفال .وقد أثنى أولياء أمور الأطفال على ما تقوم به الجمعية تجاه أطفالهم من اهتمام تعليمي و طبي وتأهيلي وترفيهي .

هذا ويعمل مركز الجمعية بمكة المكرمة على تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة لأطفال المركز . بغية لإثراء المجتمع بكل ما هو صالح ومفيد للجمعية ، وتوعية المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة وما يحتاجونه من خدمات تلبي احتياجاتهم الخاصة .