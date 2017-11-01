العمل تتيح خدمة جديدة لتعريف المواطنين بتكاليف استقدام العمالة المنزلية

نايف السالم(صدى):

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة التعرّف على المكاتب والشركات المرخّص لها بمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية.

وأوضح الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أنّ ” مساند ” وفّر خدمة التعرف على مدد وتكاليف استقدام العمالة المنزلية، مشددة على أنها ستطبق العقوبات النظامية على الشركات المتلاعبة بأسعار الاستقدام.

وتتيح بوابة مساند قائمة بالمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة في السوق السعودية، وكذلك قائمة بالجنسيات والمهن المتاحة للعمالة المنزلية (رجال ونساء)، وكذلك حقوق العمالة المنزلي وحقوق أصحاب العمل خلال مدة التعاقد، وكذلك تكاليف ومدد الاستقدام.