نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق شكرا رجال الأمن

فواز الرويلي(صدى):

أطلق نادي الحي بثانوية الامير نايف برنامج ” شكراً رجال الأمن ” يوم الاربعاء الموافق 12 صفر 1439 برعاية قائد النادي الاستاذ أيمن بن عبدالرزاق البريكان ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ تركي حامد الصالح حيث تم تفعيل البرنامج عن طريق التنسيق مع بعض الجهات الأمنية ليتم زيارتها.

وتم التنسيق مع مرور دومة الجندل ممثلةً مع سعادة العقيد عويد الرويلي حيث رحب بمنتسبي النادي ومرافقيهم من مشرفي الناديوقدم لهم بعض النصائح وبعض العبارات التوعوية ومن ثم توجه الفريق الزائر من منتسبي النادي لزيارة اقسام المرور حيث قام الفريق بزيارة قسم الرخص وكان بأستقبالهم الوكيل رقيب / فهد بن حامد الصالح حيث شرح لهم أهمية هذا القسم من حيث اصدار الرخص والتجديد وكيفية ادخال مخالفات السير وكيفية تسديدها واستخراج لوحات المركبات وكيفية اسقاطها والعديد من النقاط ومن ثم تم التوجه الى قسم السير واطلعهم الرقيب سعيد مطلان الشراري عن اهمية هذا القسم من حيث متابعة سير المركبات والحوادث وكيفية التعامل معها والعديد من النقاط .

وفي نهاية الزياره قدم الفريق الزائر الورود لرجال المرور .

وشكر الفريق سعادة العقيد الرويلي على حفاوة الاستقبال وما يقدمونه للمجتمع من خدمات جليله ممثلةً في حفظ الامن وحفظ النظام وانسيابية الحركة في الشوارع والطرق الرئيسيه بما يكفل لهم بعد الله الحفاظ على الارواح والممتلكات .