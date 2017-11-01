بالصور.. انضمام طائرتي إيرباص 320 والصقر الذهبي لطيران الخليج

المنامة(صدى):

أعلنت شركة طيران الخليج، عن انضمام طائرة إيرباص من طراز A320 ، وتعد أحدث الطائرات الصغيرة ذات المقاعد المسطحة بالكامل في مقصورة الصقر الذهبي التي توفر مساحة شخصية.

كما تسمح مقاعد إيرباص الجديدة، بالجلوس والاسترخاء في كراسي بذراعين لتتحول بسهولة إلى الوضع المفضل للراكب مع 4 مستويات للتحكم ومرافق للتدليك ملحقة بالمقاعد، كما تتحول مقاعد درجة الصقر الذهبي لطيران الخليج 180 درجة إلى أسرة مسطحة بالكامل، ما يسمح للمسافرين بالنوم بشكل أفضل.

ويخصص طيران الخليج على درجة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار هيثرو لندن.

وتتميز قاعات الصقر الذهبي لطيران الخليج بسلاسة التصميم والهندسة المعمارية المعاصرة الممزوجة بالطابع العربي الأصيل، والذي يخلق بيئة تجمع بين الشعور بالسكينة والهدوء مع مرافق حديثة تخدم فئة المسافرين على درجة الصقر الذهبي لطيران الخليج.