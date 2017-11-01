نادي برشلونة يفقد اثنين من عناصر خط الوسط

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر في نادي برشلونة الأسباني، عقب إعلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن غياب لاعبي الوسط أندريه غوميز وسيرجي روبرتو لأربعة وخمسة أسابيع على الترتيب.

ولم يستكمل روبرتو، الذي يلعب في الوسط ويمكنه أيضا اللعب في الدفاع، الشوط الأول من التعادل السلبي لفريقه على ملعب أولمبياكوس في دوري الأبطال أمس الثلاثاء عقب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيغيب لاعبا الوسط عن مواجهات إشبيلية وليغانيس وفالنسيا في الدوري المحلي ومباراة يوفنتوس في إيطاليا بدوري الأبطال.

وسيعود غوميز للملاعب قبل مواجهة سيلتا فيغو في الثالث من الشهر المقبل بينما يعود روبرتو بعدها بأسبوع لمواجهة فياريال.

وتعاني تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي من إصابة سبعة لاعبين، بينهم القائد أندريس إنيستا وعثمان ديمبلي المنضم في صفقة قياسية والذي لن يعود حتى يناير كانون الثاني المقبل.