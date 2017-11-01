بالصور.. أمير مكة المكرمة بالنيابة يتفقد مطار جدة الجديد

نايف السالم(صدى):

تفقد اليوم الأربعاء، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

ورافق وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي.

وتجول أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في أرجاء المشروع التي اشتملت على مشروع صالات (المغادرة والقدوم)، إضافة إلى طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي يربط المدخل الرئيسي للمطار الجديد على طريق الأمير ماجد بطريق الحرمين شرقاً وطريق المدينة غرباً، وتم افتتاحه مطلع أكتوبر الماضي بطول (5) كلم، وبعرض (46) متراً، ويضم ثلاث حارات بكل اتجاه.

وزار الأمير عبدالله بن بندر، مجمع صالات السفر التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 810 ألف م2، وتعد من أضخم المرافق بالمشروع، كما تتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد، وبعد أن قطع أول تذكرة صعود تجريبية، استمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي سيستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، وعلى ما تم إنجازه في المشروع خلال الفترة الماضية.