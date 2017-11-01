وفاة مسنة بعد سقوطها في منحدرات وادي سكار بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني ابها مساء هذا اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٢/١٢ بلاغاً عن سقوط إمرأة سعودية الجنسية يبلغ عمرها 60 سنة تقوم برعي الغنم بمنطقة جبلية صخرية وسقطت من إحدى المواقع الصخرية الوعرة بوادي سكار بتهامة مما أدى إلى وفاتها رحمها الله وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحالة وتم انتشال الجثة من المنطقة الوعرة بواسطة النقالة والحبال ونقلها عبر ممرات جبلية بمشاركة بعض المواطنين المتواجدين بالموقع وذلك الى مقر تمركز الاليات ومن ثم نقل الجثمان للمستشفى لاستكمال الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة حسب الإختصاص.

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.