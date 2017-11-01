بالصور.. تجربة فرضية لانحراف قطار كبريت بالنعيرية

عادل الحربي(صدى):

نفذت شركة الخطوط الحديدية ” سار ” ، بالتعاون مع الدفاع المدني في النعيرية تجربة فرضية شاملة لحادث انحراف قطار كبريت مصهور وتسرب مادة الكبريت من إحدى المقطورات.

ونُفذت التجربة الفرضية بمجمع الصيانة المركزية لـ ” سار ” في محافظة النعيرية، بمشاركة فرق الهيئة العليا للأمن الصناعي وهيئة النقل العام إلى جانب فرق إسعافية من شركة ” سار ” .

وتضمنت الفرضية كافة واجبات الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتطهير وإسعاف، بدايةً من تلقي البلاغ عن الحادث من مركز عمليات الأمن الصناعي بالشركة ثم تحريك الفرق، واستنفار الجهات التي تشارك في مثل هذه الحوادث.