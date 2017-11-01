ولادة نادرة لتوأم ملتصق برأسين وجسد واحد في الهند

نيودلهي(صدى):

شهد مستشفى سوامي راماناند تيرث في ولاية ماهاراشترا غرب الهند، ولادة حالة نادرة لطفلين توأم ملتصقين برأسين منفصلين ورئتين وقلبين منفصلين، ولكنهما كانا متشاركين في الكبد، وتوفيا بعد 24 ساعة من الولادة.

وضع الأطباء الطفلين على أجهزة التنفس الصناعى عند الولادة، ولكنهم أكدوا أن فرص بقائهم على قيد الحياة كانت صفرا.

ومن جانبه قال الدكتور سانجاي بانسود، رئيس قسم أمراض النساء، بالمستشفى، إن تلك الحالة نادرة الحدوث، حيث تعرف حالتهم باسم ” باراغوس ثنائي الرأس ” أو ” التوأم ذو الرأسين ” ، والتي غالبا ما يكون معروفا موت الطفل بعد الولادة، وتحدث في حوالي واحدة في مليون ولادة لتوائم حول العالم.