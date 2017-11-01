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الزعاق ينفي التحذير من حالة مطرية

الزعاق ينفي التحذير من حالة مطرية
خالد الضبيبي(صدى):

نفى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الأخبار المتداولة على لسانه والتي تحذر من حالة مطرية، مؤكدًا أنه لم يذكر كلمة التحذير في الحديث عن الحالة المرتقبة.

وكان قد انتشر في وسائل التواصل صورة معنونة بـ ” الزعاق يحذر من حالة مطرية قريبة جدا ” ، وإفاد بأنه لم يحذر وعنوان تغريدتي هو (مبشرات استئناسية).

وكان الزعاق قال في تغريدة له قبل ساعات: مبشرات استئناسية حالة مطرية تتخلق ذيل هذا الأسبوع وغرة الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تؤثر على الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من الشمالية.

 


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