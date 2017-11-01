باحث شرعي: كلمة ” تكروني ” ليست عنصرية

حمود العنزي(صدى):

كشف الباحث الشرعي طراد بن عبدالعالي بن عامر السلمي، أن أصل كلمة “ تكروني ” مشتقة من التكرور وكلمة ” تكرور ” تنسب إلى الجنوب الغربي للمغرب العربي من قارة إفريقيا وينتمي لهذا الإسم عدد من دول إفريقيا مثل غانا وكينيا وماجاور هذه الدول حيث يقال لكل شخص من أهل هذه البلدان ” تكروري ” .

وذكر ” السلمي ” بأن أهل بلاد التكرور، يمتازون بالقوة البدنية التي تعتبر صفة تميزهم عن غيرهم فهم مع كثرهم وإنتشارهم في دول العالم إلا أن هذه القوة جعلتهم أصحاب عمل وجهد لايقوم به غيرهم من الناس وأن هذه الكلمة قد فهمت فهماً خاطئاً من قبل بعض هؤلاء الذين هاجموا الدكتور بكري عساس إلا أن الدكتور لم يكن يقصد العنصرية وإنما قصد بهذه الكلمة القوة البدنية التي يحظى بها هؤلاء المتصفين بها .