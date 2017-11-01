حبس إسباني وصف زوجته السابقة بالكلبة على فيسبوك

مدريد(صدى):

أصدرت محكمة أليكانتى الإسبانية حكمًا على رجل لمدة 15 يوما للعمل المجتمعى بعد وصف زوجته السابقة بـ ” الكلبة ” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” .

ووفقا لصحيفة ” إيه بى سى ” الإسبانية، فإن سوء استخدام الشبكات الاجتماعية له عواقب كثيرة، فقد تم الحكم على هذا الرجل لمجرد أن وصف زوجته السابقة بالكلبة، وهو وصف بسيط إلا أنه تعرض للعمل الخدمى المجتمعى لمدة 15 يوما بسبب هذه الإهانة التى تعتبر بسيطة إلى حد كبير.

وقررت محكمة العنف ضد المرأة في أليكانت، أن الإهانة التى أشار بها الرجل إلى زوجته السابقة على الرغم من أنه لم يذكرها صراحة، إلا أنه جرم بالإهانة والإذلال غير العادل.

وقال الرجل أمام المحكمة، إنه لم يشر مباشرة إلى صاحبة الشكوى وأنها ليست من أصدقائه على الفيس بوك، لذلك فإنها لا تعتبر إهانة، إلا أن كلماته لم يتخذ بها في المحكمة.

بينما قال القاضى في المحكمة، إن حرية التعبير متوفرة إلا أن هذا لا يبرر نشر العبارات الفاحشة أو الهجينة حتى وإن كانت كلمة ” كلبة ” التى تعتبر تعدٍ على صاحبة الشكوى وعلى كرامتها.