تعرف على تشكيلة الهلال في مواجهة الشباب

نواف السالم(صدى):

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيلة الفريق التي يخوض بها مواجهته مع نادي الشباب في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء.

وضمت تشكيلة الأساسيين كلا من:

على الحبسي – محمد البريك – كارلوس ادواردو – عبدالله الزوري – عبدالله عطيف – ماتياس بريتوس – جيلمين ريفاس – نيوكولاس ميليسي – عبدالله الحافظ – نواف العابد – محمد جحفلي.

وضمت تشكيلة البدلاء كلا من:

محمد الواكد – محمد الشهلوب – حسن كادش – يارس القحطاني – فيصل درويش – محمد كنو.