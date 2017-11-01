أمير الشمالية: دعم ولي العهد لجمعيات المنطقة سيعزز مكانة القطاع غير الربحي

خالد الضبيبي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شكر وعرفان أهالي المنطقة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعم سموه للجمعيات الخيرية في المنطقة الشمالية 7 ملايين ريال ضمن برنامج سموه الخيري.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية: يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية ونيابة عن جميع الجمعيات الخيرية في المنطقة أن أرفع لسموكم أسمى آيات الشكر والعرفان، بمناسبة دعم سموكم بمبلغ سبعة ملايين ريال للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشمالية ، ضمن برنامج سموكم الخيري.

وأضاف سموه أن هذا الدعم سيعود بالنفع- بإذن الله- على مستفيدي هذه الجمعيات، وسيعزز مكانة القطاع غير الربحي في المنطقة، ويسهم في تنميته وتطويره، ليكون- بإذن الله- عند تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في رؤيتها الطموحة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله-.