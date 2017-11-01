” إف بي آي ” يبحث عن أدلة بمنزل المشتبه به في حادث مانهاتن

نيويورك(صدى):

بدء مكتب التحقيقات الفيدرالي ” إف بي آي ” ، رحلة البحث عن أدلة بحي باترسون في ولاية نيوجيرسي، حيث عاش المشتبه به في حادث الدهس على مسار دراجات نهري بمانهاتن في نيويورك، مع زوجته وطفلين في شقة مكونة من غرفتي نوم.

وقام مكتب التحقيقيات الفيدرالي صباح اليوم الأربعاء، بتطويق المبنى السكنى في وقت مبكر، كما قام أفراد الأمن بتفتيش مرآب للسيارات.

وأسفرت عملية الدهس عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين بالقرب من موقع النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر.