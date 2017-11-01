بالصور.. توزيع حقائب مدرسية على 17 ألف طالب سوري

علي القحطاني(صدى):

أنتهي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري ليكون المركز قد استطاع تغطية كامل الطلاب في المخيم.

واستفاد من هذا المشروع 17ألف طالب وطالبة في 29 مدرسة، حيث عملت الكوادر الميدانية لمركز الملك سلمان للإغاثة وفقاً لخطط مدروسة للتوزيع لكي تعم الفائدة جميع الطلاب.

وسيتم توزيع مساعدات مماثلة للاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والنازحين في الداخل السوري بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب السوريين في هذه الدول للتخفيف من أعباء النفقات الدراسية على ذويهم.

وعبر أولياء أمور الطلاب السوريين من جانبهم عن شكرهم وامتناتهم لمركز الملك سلمان للإغاثة لقاء ما يقدمه لأبنائهم من برامج تعليمية كان لها أثر كبير في تهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم، مثمنين دور المملكة في الوقوف معهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، سائلين الله تعالى أن يحفظ قيادة المملكة وشعبها من كل مكروه.