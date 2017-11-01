بالفيديو.. الجيش المصري يثأر لشهداء الواحات ويصفي العناصر المتورطة

القاهرة(صدى):

ثأرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، لشهداء حادث الواحات الإرهابي، إذ أعلنت القضاء على جميع العناصر المتورطة في حادث الواحات الإرهابي الأخير.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان عبر صفحته على ” فيسبوك ” ، ” إن القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة قامت بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية الموجودة بمنطقة الحدث ” .

وأضاف أن ذلك يأتي استكمالًا للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة، واستمرارًا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت أمس.

وأوضح المتحدث العسكري أن المجموعات القتالية، مدعومة بغطاء جوي، تواصل تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية.