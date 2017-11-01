سار تسجل رقما قياسيا بنقل 452 ألف طن فوسفات

عادل الحربي(صدى):

أعرب الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن ارتياحه للنمو الذي حققته قطارات سار، موضحا أن الشركة حققت إنجازا جديدا خلال شهر أكتوبر الماضي بنقلها ل ‏‏452.000 ألف طن من خامات الفوسفات من مناجم الفوسفات، في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ‏ميناء رأس الخير على الخليج العربي مسجلة رقما هو الأعلى منذ 2011، بزيادة نسبتها 7%.

وأوضح أن المنقول من خام الفوسفات من خلال ‏قطارات سار خلال هذا الشهر يعادل حمولة أكثر من 36 ألف شاحنة. ونوه في هذا الصدد بجهود قطاعي ‏التشغيل والبنية التحتية في (سار) وكافة العاملين فيهما، وبالتعاون القائم بين كافة إدارات الشركة وأقسامها‎.‎

يذكر أن قطارات سار حققت زيادة كبيرة في نقل خامات الفوسفات والبوكسايت خلال الأشهر العشرة الأولى ‏من العام 2017 بلغت نسبتها 11% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2016م؛ إذ ارتفعت ‏كمية الخامات المنقولة خلال هذه الفترة من 6.2 مليون طن إلى أكثر من 6.9 مليون طن هذا العام‎.‎