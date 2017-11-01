أبرز حوادث الدهس بالسيارات في 2017

نيويورك(صدى):

ليس اعتداء مانهاتن بنيويورك الذي أوقع 8 قتلى و11 جريحًا، الأول من نوعه، إذ أصبح دهس الحشود أسلوبًا مُتَّبعًا في تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة.

وفيما يلي أبرز الهجمات الإرهابية التي ارتكبها ” متطرفون ” في 2017، واستهدفت مدنيين بواسطة مركبات استُعملَت كأسلحة قاتلة.

30 سبتمبر

صدمت سيارة حواجز ودهست شرطيًّا خلال أدائه خدمته، في إدمنتون بإقليم ألبرتا غرب كندا، ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مرارًا قبل أن يفر. وبعد بضع ساعات، صدم المشتبه فيه بسيارة أخرى مشاة في موقعين مختلفين فأصاب أربعة منهم.

واعتقلت الشرطة المشتبه فيه وأعلنت السبت أنه طالب لجوء من الصومال، مشيرةً إلى أنه كان معروفًا لدى أجهزة الاستخبارات، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

17 أغسطس

دهس شاب مغربي بشاحنة صغيرة حشدًا في رامبلا (أكثر جادة يرتادها السائحون في برشلونة) في هجوم أوقع 14 قتيلًا و120 جريحًا، وتمكن منفذه من الفرار ثم قتل رجلًا وسرق سيارته.

وبعد ساعات قليلة، شهد منتجع كامبريلس الساحلي (120 كيلومترًا جنوب غرب برشلونة) هجومًا مماثلًا؛ إذ دهست سيارة على متنها 5 مغاربة آخرون جمعًا من المارة وقتلت واحدًا منهم.

وتمكنت الشرطة من قتل المهاجمين المغاربة الستة، وهم شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا ويقيمون في إسبانيا.

3 يونيو

دهست شاحنة صغيرة حشدًا من المارة على جسر ” لندن بريدج ” ، ثم ترجل ركابها الثلاثة وراحوا يطعنون المارة في حي “بوروه ماركت” المفعم بالحياة؛ ما أسفر عن وقوع 8 قتلى ونحو 50 جريحًا.

وتمكنت الشرطة من قتل المهاجمين الثلاثة الذين كانوا يرتدون سترات ناسفة مزيفة.

7 أبريل 2017

اندفع سائق شاحنة لنقل البضائع بسرعة تناهز 100 كيلومتر في الساعة في دروتنينجاتان الطريق المخصص للمشاة في قلب العاصمة السويدية استوكهولم، ودهس نحو 20 شخصًا؛ ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة البقية بجروح.

وبُعَيد ساعات من الهجوم اعتقلت الشرطة منفذ الاعتداء، وهو أوزبكي اعترف أمام قاضٍ بارتكاب ” عمل إرهابي ” .

22 مارس

دهس خالد مسعود -وهو بريطاني اعتنق الإسلام- جمعًا من المارة على جسر ويستمنستر قبالة ساعة بيج بن، فقتل 4 أشخاص، ثم ترجَّل من سيارته وطعن شرطيًّا حتى الموت، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا في باحة البرلمان.

وإضافة إلى هذه الهجمات التي ارتكبها ” متطرفون ” ، شهد العالم اعتداءات أخرى بالمركبات نفذها متطرفون معادون للمسلمين، أو أشخاص يحملون أفكارًا متطرفة من أنواع أخرى.

12 أغسطس

دهست سيارة جمعًا من المناهضين للعنصرية أثناء احتجاجهم على تظاهرة لدعاة تفوُّق العرق الأبيض، في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية؛ ما أسفر عن مقتل امرأة في العقد الثالث من العمر وإصابة آخرين بجروح.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي جيمس ألكس فيلدز جونيور، وهو شاب من ولاية أوهايو، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الوقائع على أنها عملية “قتل إجرامي ” .

19 يونيو

دهست سيارة مصلين لدى خروجهم من مسجد فينسبوري بارك في شمال لندن، في هجوم أوقع 10 جرحى وتسبب في وفاة رجل كان قد أصيب لتوه بوعكة صحية.

واعتقلت الشرطة منفذ الهجوم، وهو دارين أوزبورن، ووجهت إليه تهمة ارتكاب ” جريمة قتل متصلة بالإرهاب ” .