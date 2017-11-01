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بالفيديو.. المخالفات تصيب ” ساهر المصري ” بالجنون

بالفيديو.. المخالفات تصيب ” ساهر المصري ” بالجنون
القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصوراً لأحد رادارات المرور في مصر، التي ترصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة.

وأظهر المقطع عدم توقف الرادار عن إطلاق إشارات المخالفات، بسبب كثرة قائدي السيارات المخالفين.

ويمثل نظام الرادار في مصر نموذجًا مماثلًا لنظام ساهر بالمملكة المعني برصد المخالفات المرورية في جميع المناطق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههه

,,, زغللتوا عيونه من كثر التصوير ,, ارحموا ساهر المسكين ,,

[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 56 دقيقة

شكلة حالف مايمر سيارة بدون مخالفة

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