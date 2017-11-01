إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تضع 8 ضوابط لـ ” الشيلات “

حمود العنزي(صدى):

وضعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية، من قبل اللجنة المعنية بتنظيم المهرجان والفعاليات المصاحبة، 8 ضوابط لتنفيذ الشيلات والقصائد.

وقال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي، إن الضوابط والمعايير اشتملت على ما يلي:

1- إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة وتعزيز المُثل الإسلامية العليا كذلك احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها.

2- الالتزام بما جاء في نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية ولوائح الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنفيذية والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، وأي تعليمات تصدر لاحقًا تتعلق بالمهرجان.

3- التعامل مع المهرجان وما يجري داخله من فعاليات على أنه حرص من هذه البلاد قيادة وشعبًا على العناية بالإبل والاهتمام بها لكونها جزء من موروثها الثقافي العام.

4- عدم إثارة الحساسيات أو النعرات أو استذكار قصص وأحداث من الماضي يمكن أن تثير المشاحنات والبغضاء بين أبناء المجتمع.

5- البعد عن التشكيك أو التقليل من أداء لِجان التحكيم والتنظيم داخل المهرجان والقائمين عليه.

6- الامتناع عن نشر أي أبيات شعر أو ألقاب أو مفاخر قبلية أو نسبية، ويستثنى من ذلك الدين والوطن وإشهار اسم صاحب الإبل وشهرته وكذلك اسم إبله أو لقبها.

7- في حال التطرق لأي معلومات عن المهرجان يجب أخذ المعلومات من إدارة المهرجان مسبقًا.

8- قبل تنفيذ وإنتاج أي نص مكتوب أو محتوى (شيلات أو قصائد) لبثها ونشرها عبر أي وسيلة إعلامية يجب أن يرسل النص أو المحتوى للجنة المعنية بتنظيم المهرجان والفعاليات المصاحبة له للتحقق من أنها مطابقة للضوابط والمعايير وأخذ الفسح عليه.

وأشار البقمي إلى إمكانية الاطلاع على الإجراءات الخاصة باعتماد الشيلات المشاركة في المهرجان من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.