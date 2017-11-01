بالصور.. فنون جدة تطلق المهرجان الثاني للأفلام السينمائية للطفل

أماني الغامدي(صدى):

امتدادا للنجاح الكبير الذي تحقق في مهرجان عروض الأفلام السينمائي الأول للأطفال في الصيف الماضي للعام 1438هـ ، تطلق الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بالتعاون مع رواد ميديا مساء يوم الخميس القادم الموافق 2 نوفمبر مهرجان عروض الأفلام السينمائية الثاني للأطفال .

وستقام العروض على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة بفيلمي ( سنق ) و ( السنافر ) المترجمة إلى العربية ، سيبدأ عرضها تمام 4 مساءاً كما هو موضح في جدول مواعيد العروض. ويتم حجز التذاكر مسبقاً عن طريق موقع لمة أو شرائها مباشرة من مقر الجمعية.

وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر أن الحضور العائلي و الإعلامي وانطباعات الجماهير في عروض أفلام الصيف الماضي شجع الجمعية على استكمال هذه المسيرة ليكون فرع جدة هو الرائد لعودة صالات السينما رسمياً رغبة منها في إتاحة خيارات ترفيهية جديدة للعائلات .

كما أوضح د.الجاسر أن الجمعية تهتم بجميع شرائح المجتمع حيث سيتم التنسيق لاستقبال الرحلات المدرسية. كما ستقدم الجمعية كعادتها العديد من الفعاليات والأنشطة والدورات التي تهدف الى خدمة فئات المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.