إصابة 7 طلاب حادث في سراة عبيدة

محمد بن طحيطح(صدى):

أصيب 7 طلاب، بعد ارتطام مركبتهم بالسور الخارجي لإحدى المدارس الابتدائية بالقائم والتي تتبع ” تعليم سراة عبيدة ” .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم سراة عبيدة والمتحدث باسمها عبدالله محمد المالكي، أنه في صباح اليوم الأربعاء، ارتطمت مركبة من نوع تويوتا صالون بالسور الخارجي لابتدائية النابغة الجعدي ومتوسطة ابن قدامة، جراء خلل فني بالمركبة وقائد المركبة من طلاب المدرسة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 طلاب بإصابات متوسطة وخفيفة، ونقلت حالتان من مستشفى الفرشة العام إلى مستشفى عسير المركزي، وباشرت الجهات الأمنية والمرورية موقع الحادث بحضورمدير التعليم بالفرشة، وتولت الجهات الأمنية والمرورية التحقيق في ملابسات الحادث العرضي.