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ترامب: برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة وراء دخول الإرهاب أمريكا

ترامب: برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة وراء دخول الإرهاب أمريكا
واشنطن(صدى):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، نظام تأشيرات الدخول إلي الولايات المتحدة، قائلا في تغريدة له على تويتر ” جاء الإرهابي إلى بلادنا عبر ما يعرف باسم ” برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة بنظام القرعة ” ، أريد نظاما على أساس الكفاءة ” .

وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين، وحث على تطبيق نظام يعتمد على الكفاءة لقبول المهاجرين في البلاد.

جدير بالذكر أن أمريكا تعرضت لحادث دهس أمس الثلاثاء في مدينة نيويورك، راح ضحيته 8 أشخاص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة

فتح المجال باالدخول لكل من هب ودب ، مصيبة عظمى ,,

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