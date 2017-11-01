ترامب: برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة وراء دخول الإرهاب أمريكا
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، نظام تأشيرات الدخول إلي الولايات المتحدة، قائلا في تغريدة له على تويتر ” جاء الإرهابي إلى بلادنا عبر ما يعرف باسم ” برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة بنظام القرعة ” ، أريد نظاما على أساس الكفاءة ” .
وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين، وحث على تطبيق نظام يعتمد على الكفاءة لقبول المهاجرين في البلاد.
جدير بالذكر أن أمريكا تعرضت لحادث دهس أمس الثلاثاء في مدينة نيويورك، راح ضحيته 8 أشخاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليلك ياترامب
ميدري إن ربعنا نص ثروتهم من هاالتأشيرات
دفنونا باالعمالة😰😰😰
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة
فتح المجال باالدخول لكل من هب ودب ، مصيبة عظمى ,,