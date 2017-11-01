بالفيديو.. 80 نسخة لامبورجيني تهدر بقوة في شوارع طوكيو

طوكيو(صدى):

تنتج اليابان سيارات أكثر مما تستهلكه محلياً ولكنها لديها شهية مفتوحة للسيارات الخارقة ولكنها لا تنتجها في الواقع عدا موديلات مثل NSX وLFA وفي الواقع فإن لامبورجييني تقوم بعمل مميز في اليابان منذ 50 عام وقد احتفلت بأحد الذكريات الهامة في طوكيو في الفترة السابقة.

وشمل الاحتفال الكشف المحلي عن أفينتادور S رودستر مع تقديم نسخة 50th Anniversary الخاصة في اليابان كما نظم يوم لامبورجيني الذي شهد 50 سيارة كلاسيكية لامبورجيني بجانب نسخة كونتاش 76. وشمل الحدث موكب لسيارات لامبورجيني في شوارع طوكيو وشهد 80 سيارة من العلامة المثيرة تضمنت سيارات جالاردو وهوراكان ومورسيلاجو وأفينتادور .