الحضري يتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

نواف السالم(صدى):

رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، 30 لاعبًا للمنافسة علي جائزة أفضل لاعب أفريقي، وضمت الحارس المصري المخضرم عصام الحضري ومواطنه محمد صلاح مهاجم ليفربول والثنائي التونسي علي معلول ويوسف المساكني.

كما ضمت القائمة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي على موقعه الإلكتروني، المهاجم المغربي خالد بوطيب ومواطنه كريم الأحمدي لاعب فينوورد الهولندي إضافة لصانع اللعب الجزائري ياسين براهيمي.

وضمت القائمة أيضاً الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند والغيني نابي كيتا لاعب وسط لايبزيغ والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد والسنغالي كيتا بالدي جناح موناكو إضافة لمواطنه ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي يلعب داخل القارة ظهر معلول مجدداً بجانب زميليه في الأهلي أحمد فتحي والنيجيري جونيور أجايي والمغربي محمد أوناجم جناح الوداد والتونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي والجزائري أسامة درفلو لاعب اتحاد العاصمة.