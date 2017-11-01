شركة ” مصفاة جازان ” : لم نفصل أي موظف

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت الشركة المشغلة لمشروع ” مصفاة جازان ” ، في محضر مشترك بحضور مفتش من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن لديها جلسة يوم غد في مكتب العمل بجازان من أجل الدعوى المرفوعة من قبل الموظفين، مشيرة إلي أنها لم تقدم على فصل أي موظف سواء بشكل فردي أو جماعي.

وكان عدد من الموظفين السعوديين العاملين بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية قد فوجئوا بقرار الاستغناء عن خدماتهم بحجة انتهاء عقود الشركات التي يعملون بها.