شركة ” مصفاة جازان ” : لم نفصل أي موظف
أعلنت الشركة المشغلة لمشروع ” مصفاة جازان ” ، في محضر مشترك بحضور مفتش من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن لديها جلسة يوم غد في مكتب العمل بجازان من أجل الدعوى المرفوعة من قبل الموظفين، مشيرة إلي أنها لم تقدم على فصل أي موظف سواء بشكل فردي أو جماعي.
وكان عدد من الموظفين السعوديين العاملين بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية قد فوجئوا بقرار الاستغناء عن خدماتهم بحجة انتهاء عقود الشركات التي يعملون بها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش السالفة
حد يتكلم يقدعان🤔🤔🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد ماشفت الصورة الي فوق
صدقتكم
حشى صورة عائلية ذي مو بصورة عمال
ذكرتوني بفريق النصر😘😘😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدي نادي النصر😘😘😘