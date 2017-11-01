انطلاق فيراري FXX-K Evo بمزيد من الأيروديناميكية

متابعات(صدى):

في البداية كانت هناك FXX التي تعتمد علي انزو وذلك بعد أن أرخت فيراري سحرها على لافيراري (FXX-K) و 599 GTB Fiorano (599XX and 599XX Evoluzione) فأحدث نسخ الشركة السباقية هي FXX-K Evo وكما يبدو من الاسم فالسيارة رائعة بالفعل, وقد استغرق تطوير هذه السيارة 5000 كم و15 ألف كم من الاعتمادية حتى تخرج للنور.

ومن المتوقع أن تظهر السيارة لموسم 2018-2019 من برنامج XX والمحظوظين الذين سيشترون هذه السيارة سيمكنهم التسابق بها كسيارة هجين بمحرك V12 في 9 حلبات مختلفة. أما ملاك FXX-K الذين يريدون تطوير سياراتهم لتصبح FXX-K Evo فيمكنهم فعل ذلك ولكن عليهم دفع مبلغ كبير لفعل ذلك , ويمكن القول أن السيارة تعتمد بصورة رئيسية على الجوانب الأيروديناميكية وقد استغرق الأمر من فيراري أكثر من عام لتطوير الجوانب الديناميكية وهو ما يحقق 830 كجم من القوة السفلية.

ومقارنة بموديل لافيراري فإن FXX-K Evo تزيد في القوة السفلية 75% وادعت فيراري أن هذه السيارة أخف من نسخة FXX-K ولكن لم تحدد الشركة مواصفات خاصة بالسيارة ولكنها ستأتي بوزن 1.165 كجم. وحصلت السيارة على تعليق مطور وعجلة قيادة جديدة كلياً مع وحدة تحكم KERS Manettino وشاشة كاميرا خلفية 6.5 بوصة .

والمحرك في نسخة FXX-K يأتي سعة V12 سعة 6.3 لتر بقوة 860 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر ويجتمع مع محرك كهربائي عالي الأداء وبما يوفر قوة مجمعة تبلغ 1.050 كجم وأكثر من 900 نيوتن متر ترسل لاطارات بيريللي P Zero.