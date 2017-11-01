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بالفيديو .. وعد ومي العيدان تسخران من نانسي عجرم وابنتها

بالفيديو .. وعد ومي العيدان تسخران من نانسي عجرم وابنتها
أماني الغامدي(صدى):

سخرت الفنانة السعودية وعد خلال حلولها ضيفة على برنامج ” كشف حساب ” للإعلامية مي العيدان ، ما أثار غضب الجمهور.

حيث عرضت مي العيدان خلال الحلقة مقطعاً مصوراً للفنانة نانسي عجرم وابنتها ميلا ، وعلى الأثر بدأت الفنانة بالضحك، مشيرة إلى أن الطفلة تشبه والدتها قبل عمليات التجميل.

ما عرض الفنانة وعد لأنتقادات كثيرة وسخرية من خلال متابعيها عبر سناب شات ، الذين استنكروا تصرفها وسخريتها من نانسي وطفلتها ، ما دفع وعد لتبرير موقفها وأشارت عبر حسابها على ” سناب شات ” إنها لا يمكن أن تسخر من طفلة، مضيفة أنها تحب نانسي عجرم، وأن الفنانة التي تخضع لعمليات التجميل تنجب أطفالاً يشبهونها بشكلها قبل تلك العمليات.


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