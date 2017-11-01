نشر : منذ 2 ساعتين 1٬738 5 منوعات بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب بهمجيه نورة الشهري(صدى): انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو يوثق تعامل معلم مع الطلاب بهمجيه. وأظهر مقطع الفيديو، المعلم وهو يعاقب الطلاب بضربهم علي أجسادهم مستخدمًا العصا. الوسوم:الطلاب, الفيديو, بهمجيه, معلم, يضرب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 2 ساعتين
المقطع هذا من أيام جوال الباندا
هذا مدرس برماوي
في مدرسة برماوية.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان ماعد الى ضرب ومضارب بين المعلم.والمتعلم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 1 ساعة
الضرب مفيد اذا كان للتأديب وليس التشفي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة
سهالات ,,
,, تنفيض للثوب عن الغبار ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 19 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، هالمدرس تجاوز الحد المسموح به للجلد بالعصا حسب مقياس الأستاذ : معيض ، والذي ينص
ويشدد على أن لايتجاوز الضرب بالعصا (( ثلاث ضربات)).
مع وافر المحبة.