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بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب بهمجيه

بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب بهمجيه
نورة الشهري(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو يوثق تعامل معلم مع الطلاب بهمجيه.

وأظهر مقطع الفيديو، المعلم وهو يعاقب الطلاب بضربهم علي أجسادهم مستخدمًا العصا.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 1 ساعة

الضرب مفيد اذا كان للتأديب وليس التشفي

[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة

سهالات ,,

,, تنفيض للثوب عن الغبار ,,

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 19 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، هالمدرس تجاوز الحد المسموح به للجلد بالعصا حسب مقياس الأستاذ : معيض ، والذي ينص

ويشدد على أن لايتجاوز الضرب بالعصا (( ثلاث ضربات)).

مع وافر المحبة.

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