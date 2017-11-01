بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب بهمجيه

نورة الشهري(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو يوثق تعامل معلم مع الطلاب بهمجيه.

وأظهر مقطع الفيديو، المعلم وهو يعاقب الطلاب بضربهم علي أجسادهم مستخدمًا العصا.