بالصور.. خادم الحرمين ورئيس أوكرانيا يشهدان توقيع برنامج تعاون بين حكومتي البلدين

نايف السالم(صدى):

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، وفخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا توقيع مشروع برنامج تعاون ومذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا.

وقبيل مراسم التوقيع سلم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – فخامة الرئيس الأوكراني قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لفخامته.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين من فخامته وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى الذي يعد وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا تقديراً للملك المفدى.

عقب ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب الأوكراني وزير السياسة الزراعية والغذاء بالنيابة ماكسيم مارتينوك.

كما تم توقيع مشروع برنامج التعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية، وقعه من الجانب السعودي، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومن الجانب الأوكراني معالي وزير الخارجية بافلو كليمكين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأوكرانية، وقعها من الجانب السعودي معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومن الجانب الأوكراني مدير عام وكالة الأنباء الأوكرانية اليكسندر خارتشينكو.

حضر التوقيع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا جديع بن زبن الهذال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوكرانيا.