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بالصور.. انطلاق أولى رحلات ” طيران أديل ” إلي مطار الدمام

بالصور.. انطلاق أولى رحلات ” طيران أديل ” إلي مطار الدمام
نايف السالم(صدى):

بدأت خطوط ” طيران أديل ” ، رحلاتها إلى عدد من مدن المملكة لمطار الدمام اليوم الأربعاء، وإلى القصيم غداً، على التوالي، انطلاقا من مدينة جدة.

يشار إلى أن شركة ” طيران أديل ” تأسست لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتملك ” طيران أديل ” المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وستعمل مبدئيًا على تشغيل أسطولها من طائرات A320 الجديدة بتصميم مقصورة من درجة واحدة.


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