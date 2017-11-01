بالصور.. مستشفى الدلم يطلق حملة تطعيم ضد الانفلونزا

خالد يحي(صدى):

أطلق مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم اليوم الأربعاء حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، حيث جهز قسم مكافحة العدوى ركن متكامل داخل المستشفى مدعوما بفريق من الاطباء والتمريض، لتقديم النصح والمشورة حول الانفلونزا و تطعيم الزوار والمستهدفين.

وأكد مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني أن مكافحة العدوى أصبحت من أولى أهتمامات مديرية الشؤون الصحية بالرياض و بدعم مباشر و لا محدود من المدير العام سعادة الدكتور ناصر الدوسري و باقي المسؤولين بالمديرية،موضحاً أن التوعية في هذا الجانب هي أقوى وسائل مكافحة العدوى. و شارك في إفتتاح الحمله عدد من مسؤولي المديرية كانوا في جولة تفقدية للمستشفى ،في حين قام مدير إدارة المستشفيات بأخذ اللقاح أمام الزوار تبعه مدير المستشفى .

وذكرت الدكتورة زينب الثويمر مسوؤلة الحملة، أن مرض الإنفلونزا بات يشكل هاجسا في السنوات الاخيرة، وكان لزاما علينا عمل إجراء مضاد للحد من خطورته ، موضحة أن التطعيم لم يقتصر على العاملين بالمستشفى، بل استهدفت الحملة الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والكلى ومرضى الجهاز التنفسي، فهم الأكثر عرضة لمضاعفات الانفلونزا.

يذكر أن مستشفى الدلم يولي التوعية الصحية والمشاركات الاجتماعية كل الاهتمام من خلال إقامة الفعاليات والمعارض التوعوية.