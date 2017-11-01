رواد مواقع التواصل تشيد بأول ظهور لرجل الهيئة المصاب في إنقاذ طالبة
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأول ظهور لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد بن سعيد آل خرصان، الذي أصيب بثلاث رصاصات أطلقها عليه مجهول بجوار كلية البنات بظهران الجنوب بعسير وقد أثنى عليه المتداولون لشجاعته وبطولته في خدمة دينه والوطن .
وكشف المقطع زيارة الشاعر ابن حمري لرجل الهيئة المصاب، حيث أثنى الشاعر على ” آل خرصان ” وعلى قام به لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر .
وقال آل خرصان ” الحمد لله، هذا واجبنا وعملنا، في خدمة وطننا وأهلنا، والحمد لله على كل حال ” .
وكان رجل الهيئة آل خرصان قد تعرض لإطلاق نار قبل أيام أثناء محاولته إنقاذ طالبة فأطلق عليه الجناة طلقات الرصاص.
M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم الرجل الشجاع الله يرزقه الأجر العظيم.
الواقع[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الافضل يكون التعامل مع المواطنين عن طريق الشرطة فقط حتى لا يكون هناك تصفية حسابات وإطلاق نار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك
يبوسعيد وكثر الله من أمثالك
وكفاكم شر قينان وعيناته😘😘😘
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
,, خطاك السوء ياوجه الخير ، وأسأل الله ان يرفعك درجات باالجنه ويحط من خطاياك ,, آمين ,,