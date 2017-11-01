رواد مواقع التواصل تشيد بأول ظهور لرجل الهيئة المصاب في إنقاذ طالبة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأول ظهور لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد بن سعيد آل خرصان، الذي أصيب بثلاث رصاصات أطلقها عليه مجهول بجوار كلية البنات بظهران الجنوب بعسير وقد أثنى عليه المتداولون لشجاعته وبطولته في خدمة دينه والوطن .

وكشف المقطع زيارة الشاعر ابن حمري لرجل الهيئة المصاب، حيث أثنى الشاعر على ” آل خرصان ” وعلى قام به لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر .

وقال آل خرصان ” الحمد لله، هذا واجبنا وعملنا، في خدمة وطننا وأهلنا، والحمد لله على كل حال ” .

وكان رجل الهيئة آل خرصان قد تعرض لإطلاق نار قبل أيام أثناء محاولته إنقاذ طالبة فأطلق عليه الجناة طلقات الرصاص.