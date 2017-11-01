بالصور.. انطلاق نسخ جديدة من Ice Blue Edition في SEMA

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة البريطانية المشاركة في معرض SEMA عن انطلاق بباقة من النسخ المعدلة والباقات الاختيارية من ميني وستعرض مجموعة من هذه الاصدارات في المعرض الشهير في لاس فيجاس هذا العام, ومن هذه النسخ ميني كوبر S Ice Blue الخاصة المحدودة التي تقدم ألوان خاصة للسيارة.

وتتوفر هذه الباقة لكوبر القياسية ونسخة S الأكثر رياضية , ولكن النسخة الثانية تأتي بلمسات برتقالية خاصة بينما كوبر العادية بسقف أبيض ومرايا بنفس اللون وخطوط سباقية وكوبر S بعجلات سوداء وسقف أسود وتطعيمات خاصة مع خطوط برتقالية ومرايا بنفس اللون الذي يظهر في مركز العجلات.

كما ستعرض ميني باقة جون كوبر ووركس في نسخ كلوبمان وكونتريمان بجانب النسخة المكشوفة والهاردتوب وعند ظهور جون جوبر ووركس في كوبر S فتزيد قوة السيارة من 189 إلي 208 حصان. كما تأتي كذلك بمحرك بتغييرات محدودة ونظام عادم صلب عالي التدفق مع مخارج كربون أو صلب يمكن تحويلها عبر البلوتووث بين نظامي سبورت وسبورت + بسعر اضافي 1.950 دولار.