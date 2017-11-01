مجدداً ” كاتسا ” يعاقب 40 مؤسسة ومسؤولاً إيرانياً

واشنطن(صدى):

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية بموجب قانون كاتسا عقوبات الجديدة شمات تجميد أصول وفرض حظر السفر على 40 شخصاً ومؤسسة إيرانيين.

وضمت وزارة الخزانة الأمريكية إلى قائمة العقوبات أمس الثلاثاء أسماء 40 مؤسسة وفرد لهم صلات بدعم انتشار الأسلحة والصواريخ الباليستية، أو بقائمة الإرهاب العالمي، أو بانتهاكات حقوق الإنسان.

والقائمة التي قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية هي كما يلي:

المسؤولون والقادة العسكريون

-1 محمد علي جعفري ” قائد الحرس الثوري ”

2 – حسين سلامي ” نائب قائد الحرس الثوري ”

3 – حسين طائب ” رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري ”

4 -علي أكبر أحمديان ” رئيس مركز الحرس الاستراتيجي ”

5 – عبد الله عراقي ” نائب قائد القوة البرية بالحرس الثوري ”

6 – بارفيز فتاح ” رئيس لجنة الإغاثة والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري ” .