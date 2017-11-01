المعارضة السورية ترفض حضور مؤتمر روسيا

دمشق(صدى):

رفضت المعارضة السورية، حضور مؤتمرا برعاية روسيا في سوتشي، المقرر عقده في 18 نوفمبر، وأصرت أن تجرى أي محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح عضو الهيئة العليا للمفاوضات والمسؤول الكبير في جماعة جيش الإسلام المعارضة محمد علوش،أن ” الثورة ترفض هذا المؤتمر.. هو بين النظام والنظام.. والهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر ” .

وأكد أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، أن المؤتمر محاولة للالتفاف على ” الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا والمسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف “، مضيفا: ” الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو بدون رعاية الأمم المتحدة ” .