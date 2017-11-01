5 طرق هامة لتلبية احتياجات زوجك الخفية

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه من واجب المرأة أن تمد يد العون لزوجها لتلبية كافة احتياجاته وخاصة النفسية منها، عبر سبر أغوار شخصيته لاستكشاف رغباته التي قد لا يفصح عنها في الكثير من الأحيان. فيما يلي 5 طرق بسيطة لتتمكن الزوجة من تلبية احتياجات زوجها ورغباته :

1-إضفاء بعض الإثارة للحياة الزوجية

إن لاحظت بأن زوجك يشعر بالملل عند مكوثه في المنزل، أو قضائه الوقت برفقتك، فلا بد من أن تعملي جاهدة على إضفاء القليل من الإثارة على حياته. ويمكنك أن تلبي هذه الحاجة لدى الزوج عبر نشاطات ترفيهية مثل السفر إلى مكان لم يزره من قبل، أو تعلم هواية جديدة برفقته، أو ممارسة أي نشاط جديد مع زوجك لكسر الجمود والملل.

2-التعبير الدائم عن مساندتك له

يتميز الرجل بكونه مخلوقاً قوياً وواثقاً من نفسه في الكثير من الأحيان، غير أنه بحاجة للشعور بالطمأنينة في حالات معينة. وبما أنك شريكة حياته، ينبغي عليك أن تسانديه وتشعريه بالطمأنينة كلما شعر بالضعف والوهن، وكلما واجه مشكلة في عمله أو في حياته الاجتماعية أو الصحية.

3-منح الزوج هامشاً من الحرية

يحتاج الرجل إلى هامش من الحرية بعد الزواج، وخاصة بأنه انتقل من مرحلة العزوبية التي كان يتمتع خلالها بهامش واسع من الحرية، إلى مرحلة الزواج التي تتطلب الالتزام والمسؤولية. وهنا يأتي دور المرأة في عدم الضغط عليه ومنحه هامشاً من الحرية يسمح له بقضاء بعض الوقت مع أصدقائه وممارسة نشاطاته بشكل مستقل.

4-الحنان

حتى لو لم يفصح الرجل عن حاجته للحنان، لا بد من أن تعلم الزوجة بهذه الحاجة وأن تقدم له الحنان والعطف على الدوام، عبر العبارات الودودة واللمسات الحانية. لذا حاولي أن تملأي هذا الفراغ العاطفي لدى زوجك وأن تشعريه بحبك له على الدوام.

5-الجاذبية

إن أحد أهم الأسباب التي تدفع الرجل للارتباط بامرأة ما هو انجاذبه لمظهرها أو لشخصيتها أو لخصال معينة تميزها عن الأخريات. لذا حاولي أن تبقي انجذاب زوجك لك في أوجه عبر الاستمرار بالعناية بمظهرك، والحفاظ على خصالك التي جعلته ينجذب إليك في بادئ الأمر.